В Індонезії прокинувся вулкан Левотобі Лакі-лака — з острова евакуюють людей

Виверження вулкана Левотобі Лакі-лакі. Фото: top-channel.tv

В Індонезії на острові Флорес сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-лакі. Протягом останніх днів вулкан викинув в повітря густі хмари коричневого попелу. Внаслідок виверження з острова евакуювали вже понад 6 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомляє AP.

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За даними видання, через виверження вулкана та густі хмари попелу над островом Флорес евакуйовано вже 6500 людей. Наразі інформації щодо постраждалих чи руйнування інфраструктури немає.

Як вказують у виданні, виверження у провінції Східна Нуса-Тенгара є частиною викидів гарячого газу. Ці викиди збільшилися протягом останніх днів.

За тиждень вулкан Левотобі Лакі-лакі вивергався вже 40 разів. Зазначається, що хмари з попелу підіймалися у повітря на висоту від 500 до 1500 метрів.

Евакуйованих місцевих мешканців відправили до родичів та центрів евакуації. На острові рівень небезпеки піднято до найвищого рівня.

Влада острова закликала жителів та туристів не підходити до вулкана ближче ніж на відстані чотирьох кілометрів.

Хмара з попелу в повітрі внаслідок виверження вулкана. Фото: AP

Нагадаємо, на південному заході Ісландії 14 січня, сталося виверження вулкана. Воно стало вже п'ятим на півострові Рейк'янес з 2021 року. Близько чотирьох тисяч жителів портового населеного пункту Гріндавік було евакуйовано.