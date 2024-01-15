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В Индонезии проснулся вулкан Левотоби Лаки-лака — с острова эвакуируют людей

15 января 2024 23:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Индонезии проснулся вулкан Левотоби Лаки-лака — с острова эвакуируют людей
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Фото: top-channel.tv
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Индонезии на острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. В последние дни вулкан выбросил в воздух густые облака коричневого пепла. В результате извержения с острова эвакуировали уже более 6 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает AP.

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По данным издания, из-за извержения вулкана и густых туч пепла над островом Флорес эвакуированы уже 6500 человек. Пока информации о пострадавших или разрушении инфраструктуры нет.

Как указывают в издании, извержение в провинции Восточная Нуса-Тенгар является частью выбросов горячего газа. Эти выбросы увеличились за последние дни.

За неделю вулкан Левотоби Лаки-лаки извергался уже 40 раз. Отмечается, что облака из пепла поднимались в воздух на высоту от 500 до 1500 метров.

Эвакуированных местных жителей отправили к родственникам и центрам эвакуации. На острове уровень опасности поднят до самого высокого уровня.

Власти острова призвали жителей и туристов не подходить к вулкану ближе, чем на расстоянии четырех километров.

Облако из пепла в результате извержения вулкана
Облако из пепла в воздухе в результате извержения вулкана. Фото: AP

Напомним, на юго-западе Исландии 14 января произошло извержение вулкана. Оно стало уже пятым на полуострове Рейкьянес с 2021 года. Около четырех тысяч жителей портового населенного пункта Гриндовик были эвакуированы.

вулкан
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Индонезия
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остров

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