В Ісландії вдруге за рік сталося виверження вулкана — видовищні відео

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: REUTERS

В Ісландії вже вдруге за 2024 рік сталося виверження вулкана. Йдеться про вулкан Фаградальсф'ядль, який знаходиться за 30 км на південний захід від Рейк'явіка.

Про це повідомляє Reuters в четвер, 8 лютого.

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Загрози для місцевого населення немає, авіарейси теж не скасували. Таке виверження є вже шостим на південно-західному півострові Рейк'янес з 2021 року.

На відео, які поширюють в соцмережах, можна побачити яскраві фонтани розплавленої породи, що вириваються з тріщин землі.

Чи загрожують виверження вулкана місцевому населенню

Міжнародний аеропорт Рейк'явіка, який знаходиться близько за 20 км на північний захід від розлому, продовжив свою роботу у звичному режимі.

Проте геотермальний спа-центр, який знаходиться біля озера Блакитна лагуна вирішив закритися через виверження вулкана.

"Вулканічні спалахи на півострові Рейк'янес — це так звані тріщинні виверження, які зазвичай не спричиняють великих вибухів або значного розсіювання попелу в стратосфері", — йдеться у матеріалі.

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: REUTERS

Проте вчені висловили побоювання, що такі виверження можуть тривати багато років, тому влада Ісландії розпочала будівництво дамб, аби захистити будинки та об'єкти інфраструктури від потоків лави.

Нагадаємо, 14 січня на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана. Тоді місцева влада повідомляла про введення надзвичайного стану в регіоні.

Також ми писали, що в Індонезії на острові Флорес сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-лакі. Внаслідок цього з острова було евакуйовано понад шість тисяч місцевих жителів.