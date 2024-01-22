На вершині найвищого вулкану світу розгорнули прапори України та підрозділів ЗСУ

Прапор підрозділу ЗСУ на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

На найвищий вулкан світу піднялась волонтерка Всеукраїнського благодійного Фонду "Ми всі з України" Алевтина Ковальчук. Там вона розгорнула прапори України та підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

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Алевтина Ковальчук піднялась на вершину Охос-дель-Саладо, що знаходиться у Чилі. З висоти 6 891 метрів вона розгорнула прапори України, Ворзеля, благодійного фонду, підрозділів Збройних Сил та шеврони.

Прапор Ворзеля на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

Прапор України на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

Шеврон підрозділу ЗСУ на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

"Із собою на вершину вулкану я несла все дорогоцінне, що маю! Це моє життя, памʼять серця про Тата та Матусю, любов, надію, прапори з шевронами та подяку Богу за все!", — наголосила вона.

Допис Бучанської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові встановили національний рекорд. У центрі міста розгорнули прапор з підписами і побажаннями майже 1450 громадян.

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