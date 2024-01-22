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На вершині найвищого вулкану світу розгорнули прапори України та підрозділів ЗСУ

22 січня 2024 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На вершині найвищого вулкану світу розгорнули прапори України та підрозділів ЗСУ
Прапор підрозділу ЗСУ на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На найвищий вулкан світу піднялась волонтерка Всеукраїнського благодійного Фонду "Ми всі з України" Алевтина Ковальчук. Там вона розгорнула прапори України та підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

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Алевтина Ковальчук піднялась на вершину Охос-дель-Саладо, що знаходиться у Чилі. З висоти 6 891 метрів вона розгорнула прапори України, Ворзеля, благодійного фонду, підрозділів Збройних Сил та шеврони.

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Прапор Ворзеля на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua
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Прапор України на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua
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Шеврон підрозділу ЗСУ на вершині найвищого вулкана світу. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

"Із собою на вершину вулкану я несла все дорогоцінне, що маю! Це моє життя, памʼять серця про Тата та Матусю, любов, надію, прапори з шевронами та подяку Богу за все!", — наголосила вона.

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Допис Бучанської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові встановили національний рекорд. У центрі міста розгорнули прапор з підписами і побажаннями майже 1450 громадян.

Також ми писали, що в ніч проти 20 грудня у Нью-Йорку Емпайр-стейт-білдінг засвітився синьо-жовтими кольорами. Це зробили для того, аби привернути світову увагу до українських дітей, яких викрала Росія.

вулкан
ЗСУ
Україна
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Чилі
прапор України

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