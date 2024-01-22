На вершині найвищого вулкану світу розгорнули прапори України та підрозділів ЗСУ
На найвищий вулкан світу піднялась волонтерка Всеукраїнського благодійного Фонду "Ми всі з України" Алевтина Ковальчук. Там вона розгорнула прапори України та підрозділів ЗСУ.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Прапор України на найвищому вулкані світу
Алевтина Ковальчук піднялась на вершину Охос-дель-Саладо, що знаходиться у Чилі. З висоти 6 891 метрів вона розгорнула прапори України, Ворзеля, благодійного фонду, підрозділів Збройних Сил та шеврони.
"Із собою на вершину вулкану я несла все дорогоцінне, що маю! Це моє життя, памʼять серця про Тата та Матусю, любов, надію, прапори з шевронами та подяку Богу за все!", — наголосила вона.
Нагадаємо, у Львові встановили національний рекорд. У центрі міста розгорнули прапор з підписами і побажаннями майже 1450 громадян.
Також ми писали, що в ніч проти 20 грудня у Нью-Йорку Емпайр-стейт-білдінг засвітився синьо-жовтими кольорами. Це зробили для того, аби привернути світову увагу до українських дітей, яких викрала Росія.
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