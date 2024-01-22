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На вершине самого высокого вулкана мира развернули флаги Украины и подразделений ВСУ

22 января 2024 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На вершине самого высокого вулкана мира развернули флаги Украины и подразделений ВСУ
Флаг подразделения ВСУ на вершине самого высокого вулкана мира. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На самый высокий вулкан мира поднялась волонтер Всеукраинского благотворительного Фонда "Мы все из Украины" Алевтина Ковальчук. Там она развернула флаги Украины и подразделения ВСУ.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

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Алевтина Ковальчук поднялась на вершину Охос-дель-Саладо, что находится в Чили. С высоты 6 891 метров она развернула флаги Украины, Ворзеля, благотворительного фонда, подразделений Вооруженных Сил и шевроны.

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Флаг Ворзеля на вершине самого высокого вулкана мира. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua
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Флаг Украины на вершине самого высокого вулкана мира. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua
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Шеврон подразделения ВСУ на вершине самого высокого вулкана мира. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

"С собой на вершину вулкана я несла все драгоценное, что имею! Это моя жизнь, память сердца о Папе и Маме, любовь, надежду, флаги с шевронами и благодарность Богу за все!", — подчеркнула она.

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Пост Бучанского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, во Львове установили национальный рекорд. В центре города развернули флаг с подписями и пожеланиями около 1 450 граждан.

Также мы писали, что в ночь на 20 декабря в Нью-Йорке Эмпайр-стейт-билдинг засветился сине-желтыми цветами. Это сделали для того, чтобы привлечь мировое внимание к украинским детям, которых похитила Россия.

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