На вершине самого высокого вулкана мира развернули флаги Украины и подразделений ВСУ
На самый высокий вулкан мира поднялась волонтер Всеукраинского благотворительного Фонда "Мы все из Украины" Алевтина Ковальчук. Там она развернула флаги Украины и подразделения ВСУ.
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
Флаг Украины на самом высоком вулкане мира
Алевтина Ковальчук поднялась на вершину Охос-дель-Саладо, что находится в Чили. С высоты 6 891 метров она развернула флаги Украины, Ворзеля, благотворительного фонда, подразделений Вооруженных Сил и шевроны.
"С собой на вершину вулкана я несла все драгоценное, что имею! Это моя жизнь, память сердца о Папе и Маме, любовь, надежду, флаги с шевронами и благодарность Богу за все!", — подчеркнула она.
Напомним, во Львове установили национальный рекорд. В центре города развернули флаг с подписями и пожеланиями около 1 450 граждан.
Также мы писали, что в ночь на 20 декабря в Нью-Йорке Эмпайр-стейт-билдинг засветился сине-желтыми цветами. Это сделали для того, чтобы привлечь мировое внимание к украинским детям, которых похитила Россия.
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