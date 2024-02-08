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В Исландии второй раз за год произошло извержение вулкана — зрелищные видео

8 февраля 2024 15:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Исландии второй раз за год произошло извержение вулкана — зрелищные видео
Извержение вулкана в Исландии. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Исландии уже второй раз за 2024 год произошло извержение вулкана. Речь идет о вулкане Фаградальсфьядль, который находится в 30 км к юго-западу от Рейкьявика.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 8 февраля.

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Угрозы местному населению нет, авиарейсы тоже не отменили. Такое извержение уже шестое на юго-западном полуострове Рейкьянес с 2021 года.

На видео, которые распространяются в соцсетях, можно увидеть яркие фонтаны расплавленной породы, которые вырываются из трещин земли.

Угрожают ли извержения вулкана местному населению

Международный аэропорт Рейкьявика, который находится около 20 км к северо-западу от розлома, продолжил свою работу в обычном режиме.

Однако геотермальный спа-центр, который находится у озера Голубая лагуна решил закрыться из-за извержения вулкана.

"Вулканические вспышки на полуострове Рейкьянес — это так называемые трещинные извержения, обычно не вызывающие больших взрывов или значительного рассеяния пепла в стратосфере", — говорится в материале.

последствия извержения вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии. Фото: REUTERS

Однако ученые выразили опасение, что такие извержения могут длиться много лет, поэтому власти Исландии начали строительство дамб, чтобы защитить дома и объекты инфраструктуры от потоков лавы.

Напомним, 14 января, на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Тогда местные власти сообщали о введении чрезвычайного положения в регионе.

Также мы писали, что в Индонезии на острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. В результате с острова было эвакуировано более шести тысяч местных жителей.

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Исландия
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природное явление

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