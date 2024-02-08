В Исландии второй раз за год произошло извержение вулкана — зрелищные видео
В Исландии уже второй раз за 2024 год произошло извержение вулкана. Речь идет о вулкане Фаградальсфьядль, который находится в 30 км к юго-западу от Рейкьявика.
Об этом сообщает Reuters в четверг, 8 февраля.
Что известно о извержении вулкана в Исландии
Угрозы местному населению нет, авиарейсы тоже не отменили. Такое извержение уже шестое на юго-западном полуострове Рейкьянес с 2021 года.
На видео, которые распространяются в соцсетях, можно увидеть яркие фонтаны расплавленной породы, которые вырываются из трещин земли.
Угрожают ли извержения вулкана местному населению
Международный аэропорт Рейкьявика, который находится около 20 км к северо-западу от розлома, продолжил свою работу в обычном режиме.
Однако геотермальный спа-центр, который находится у озера Голубая лагуна решил закрыться из-за извержения вулкана.
"Вулканические вспышки на полуострове Рейкьянес — это так называемые трещинные извержения, обычно не вызывающие больших взрывов или значительного рассеяния пепла в стратосфере", — говорится в материале.
Однако ученые выразили опасение, что такие извержения могут длиться много лет, поэтому власти Исландии начали строительство дамб, чтобы защитить дома и объекты инфраструктуры от потоков лавы.
Напомним, 14 января, на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Тогда местные власти сообщали о введении чрезвычайного положения в регионе.
Также мы писали, что в Индонезии на острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. В результате с острова было эвакуировано более шести тысяч местных жителей.
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