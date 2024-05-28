В ЄС назвали месенджер, де росіяни відкрито розповсюджують дезінформацію

Дівчина дивиться у мобільний телефон. Ілюстративне фото: mainschool.ua

Активність російської пропаганди у месенджері Telegram значно зросла, особливо у контексті поширення неправдивої інформації. Від початку травня, кількість неправдивих повідомлень, що стосуються війни Росії проти України, ситуації на Близькому Сході, а також майбутніх виборів до Європарламенту, збільшилася більш ніж у два рази.

Про це йдеться в внутрішньому дослідженні ЄС, на яке посилається Bloomberg у вівторок, 28 травня.

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Пропаганда у Telegram

Видання зазначає, що незважаючи на сильний вплив європейських регуляторів на інтернет-контент, Telegram залишається платформою, де дезінформація відкрито розповсюджується.

"У Telegram дезінформація поширюється відкрито й геть не контролюється", — підкреслила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Основною тактикою пропаганди є використання фальшивих акаунтів, які імітують відомі інформаційні ресурси. Наприклад, після спроби вбивства словацького прем’єр-міністра Фіцо, на фальшивому сайті, що імітує Daily Telegraph, та в Telegram-каналі з майже 50 тисячами підписників були опубліковані безпідставні твердження про причетність проукраїнських сил до нападу.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджера Telegram.

Водночас глава ГУР Кирило Буданов пропонує законодавчо зобов'язати всі Telegram-канали реєструватися, щоб визначити, хто стоїть за кожним медіаресурсом, оскільки Telegram набув статусу засобу масової інформації.