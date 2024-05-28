В ЕС назвали мессенджер, где россияне открыто распространяют дезинформацию

Девушка смотрит в мобильный телефон. Иллюстративное фото: mainschool.ua

Активность русской пропаганды в мессенджере Telegram существенно возросла, в особенности в контексте распространения ложной информации. С начала мая количество ложных сообщений, касающихся войны России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке, а также предстоящих выборов в Европарламент увеличилось более чем в два раза.

Об этом говорится во внутреннем исследовании ЕС, на которое ссылается Bloomberg во вторник, 28 мая.

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Пропаганда в Telegram

Издание отмечает, что, несмотря на сильное влияние европейских регуляторов на интернет-контент, Telegram остается платформой, где дезинформация открыто распространяется.

"В Telegram дезинформация распространяется открыто и совершенно не контролируется", — подчеркнула премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Основной тактикой пропаганды является использование фальшивых аккаунтов, имитирующих известные информационные ресурсы. К примеру, после попытки убийства словацкого премьер-министра Фицо, на фальшивом сайте, имитирующем Daily Telegraph, и в Telegram-канале с почти 50 тысячами подписчиков были опубликованы безосновательные утверждения о причастности проукраинских сил к нападению.

Напомним, в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру Telegram.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа ресурсом, поскольку Telegram получил статус средства массовой информации.