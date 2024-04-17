В Японії стався потужний землетрус
В японській префектурі Нагано у середу, 15 квітня стався потужний землетрус. Магнітуда земних коливань сягнула відмітки 3.3 за шкалою Ріхтера.
Про це інформує японський телеканал NHK.
В Японії стався землетрус
За повідомленням мовника, земні коливання сколихнули майже всі міста префектури. Під найвищі коливання земної кори потрапили такі населені пункти, як:
- Яманучі;
- Нагано;
- Сузака;
- Накано;
- Чікума;
- Обусе;
- Нагано-Такаяма.
Як додають японські журналісти, на щастя, обійшлося без цунамі. Кількість жертв та наслідки руйнувань встановлюють рятувальні служби спільно з японською поліцією та Силами самооборони Японії.
Нагадаємо, раніше земні коливання сколихнули Фукусіму: поштовхи фіксували неподалік від міської атомної електростанції.
Також не так давно потужний землетрус фіксували поблизу східного узбережжя Тайваню: внаслідок поштовхів земної кори четверо людей загинуло, що 99 отримали поранення.
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