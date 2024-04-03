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Найсильніший за 25 років — на Тайвані стався потужний землетрус

3 квітня 2024 07:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Найсильніший за 25 років — на Тайвані стався потужний землетрус
Землетрус на Тайвані зруйнував будинок. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Потужний землетрус магнітудою 7,7 стався поблизу східного узбережжя Тайваню в середу, 3 квітня. Поштовхи призвели до загибелі та травмувань людей. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Наслідки потужного землетрусу на Тайвані

Епіцентр землетрусу зафіксували за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь, однак поштовхи відчув весь острів. Для ліквідації наслідків лиха залучили військовий персонал, а низка офісів та шкіл призупинили роботу.

Опісля землетрусу з'явилося попередження про цунамі — людям радили евакуюватися повище. На місто на півдні Тайваню — Окінава вдарилася 30-сантиметрова хвиля.

Зсув після землетрусу в Сіуліні, Тайвань
Зсув після землетрусу в Сіуліні, Тайвань. Фото: Tutuloveeat/Tutuloveeatg/Reuters

За даними Japan Airlines, усі рейси з префектур Окінава та Кагосіма зупинили через повідомлення про загрозу цунамі.

Речник Центрального метеорологічного управління розповів, що це найсильніший землетрус за 25 років. За даними China Times, виявили чотирьох загиблих і 99 поранених.

Падіння уламків з будівлі в Нью-Тайбеї
Падіння уламків з будівлі в Нью-Тайбеї. Фото: Wang/Reuters

Reuters повідомляє, що без електропостачання лишилися понад 87 000 людей по всій країні.

Останній потужний землетрус 1999 року магнітудою 7,7 стався за 150 кілометрів на південь від Тайбею, лихо забрало життя 2400 людей, ще 10 000 отримали поранення.

Пошкоджена квартира після землетрусу в Нью-Тайбеї
Пошкоджена квартира після землетрусу в Нью-Тайбеї. Фото: Fabian Hamacher/Reuters

Нагадаємо, що нещодавно на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок сильних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.

Також ми повідомляли, що відомо, яку суму збитків завдали світу природні катаклізми 2023 року.

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