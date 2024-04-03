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Самый сильный за 25 лет — на Тайване произошло мощное землетрясение

3 апреля 2024 07:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Самый сильный за 25 лет — на Тайване произошло мощное землетрясение
Землетрясение на Тайване разрушило дом. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у восточного побережья Тайваня в среду, 3 апреля. Толчки привели к гибели и травмам людей.

Об этом сообщает The Guardian.

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Эпицентр землетрясения зафиксировали в 18 километрах к югу от города Хуалянь, однако толчки ощутил весь остров. Для ликвидации последствий бедствия привлекли военный персонал, а ряд офисов и школ приостановили работу.

После землетрясения возникло предупреждение о цунами — людям рекомендовали эвакуироваться повише. На город на юге Тайваня — Окинава ударилась 30-сантиметровая волна.

Сдвиг после землетрясения в Сиулине, Тайвань
Сдвиг после землетрясения в Сиулине, Тайвань. Фото: Tutuloveeat/Tutuloveeatg/Reuters

По данным Japan Airlines, все рейсы из префектур Окинава и Кагосима были остановлены из-за сообщения об угрозе цунами.

Спикер Центрального метеорологического управления рассказал, что это сильнейшее землетрясение за 25 лет. По данным China Times, обнаружили четырех погибших и 99 раненых.

Падение обломков из здания в Нью-Тайбее
Падение обломков из здания в Нью-Тайбее. Фото: Wang/Reuters

Reuters сообщает, что без электроснабжения осталось более 87 000 человек по всей стране.

Последнее мощное землетрясение 1999 года магнитудой 7,7 произошло в 150 километрах к югу от Тайбэя, беда унесла жизни 2400 человек, еще 10 000 получили ранения.

Поврежденная квартира после землетрясения в Нью-Тайбее
Повреждена квартира после землетрясения в Нью-Тайбее. Фото: Fabian Hamacher/Reuters

Напомним, что недавно на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате сильных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

Также мы сообщали, что известно, какую сумму ущерба нанесли миру природные катаклизмы 2023 года.

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