Самый сильный за 25 лет — на Тайване произошло мощное землетрясение
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у восточного побережья Тайваня в среду, 3 апреля. Толчки привели к гибели и травмам людей.
Об этом сообщает The Guardian.
Последствия мощного землетрясения на Тайване
Эпицентр землетрясения зафиксировали в 18 километрах к югу от города Хуалянь, однако толчки ощутил весь остров. Для ликвидации последствий бедствия привлекли военный персонал, а ряд офисов и школ приостановили работу.
После землетрясения возникло предупреждение о цунами — людям рекомендовали эвакуироваться повише. На город на юге Тайваня — Окинава ударилась 30-сантиметровая волна.
По данным Japan Airlines, все рейсы из префектур Окинава и Кагосима были остановлены из-за сообщения об угрозе цунами.
Спикер Центрального метеорологического управления рассказал, что это сильнейшее землетрясение за 25 лет. По данным China Times, обнаружили четырех погибших и 99 раненых.
Reuters сообщает, что без электроснабжения осталось более 87 000 человек по всей стране.
Последнее мощное землетрясение 1999 года магнитудой 7,7 произошло в 150 километрах к югу от Тайбэя, беда унесла жизни 2400 человек, еще 10 000 получили ранения.
Напомним, что недавно на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате сильных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.
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