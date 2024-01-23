Потужний землетрус сколихнув кордон Киризстану, Казахстану та Китаю — що відомо
На кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.
Про це пише 24 канал.
Що відомо про землетрус у Китаї
Як повідомляють спецслужби, епіцентр поштовхів стався на китайсько-киргизстанському кордоні за 121 кілометр від китайського повіту Аксу. Зокрема, зрушення відчули жителі Бішкеку, Алма-Ати та Ташкенті.
"Поштовхи магнітудою 5 відчували жителі Алма-Ати. Натомість в прикордонних районах Узбекистану була магнітуда 3 – 4 за шкалою Ріхтера", — йдеться у повідомленні.
Під час землетрусу жителі багатьох будинків поспіхом в домашньому одязі вибігли на вулицю.
"Очевидці повідомляють про те, що у квартирах затремтіли люстри та меблі, а на стінах деяких будинків з'явилися тріщини", — розповідається в повідомленні.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.
Крім того, в Ісландії на півострові Рейк'янес на північ від Гріндавіка сталося виверження вулкана. У місті довелося вимкнути електроенергію через те, що лава почала наближатися до житлових будинків.
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