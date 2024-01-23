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Потужний землетрус сколихнув кордон Киризстану, Казахстану та Китаю — що відомо

23 січня 2024 02:08
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Потужний землетрус сколихнув кордон Киризстану, Казахстану та Китаю — що відомо
Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

На кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок потужних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.

Про це пише 24 канал.

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Як повідомляють спецслужби, епіцентр поштовхів стався на китайсько-киргизстанському кордоні за 121 кілометр від китайського повіту Аксу. Зокрема, зрушення відчули жителі Бішкеку, Алма-Ати та Ташкенті.

"Поштовхи магнітудою 5 відчували жителі Алма-Ати. Натомість в прикордонних районах Узбекистану була магнітуда 3 – 4 за шкалою Ріхтера", — йдеться у повідомленні.

Під час землетрусу жителі багатьох будинків поспіхом в домашньому одязі вибігли на вулицю. 

"Очевидці повідомляють про те, що у квартирах затремтіли люстри та меблі, а на стінах деяких будинків з'явилися тріщини", — розповідається в повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус, який був відчутний на півдні Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера. 

Крім того, в Ісландії на півострові Рейк'янес на північ від Гріндавіка сталося виверження вулкана. У місті довелося вимкнути електроенергію через те, що лава почала наближатися до житлових будинків.

стихійне лихо
Китай
землетрус
Казахстан

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