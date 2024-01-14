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В Ісландії сталося виверження вулкана

14 січня 2024 15:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ісландії сталося виверження вулкана
Виверження вулкана в Ісландії. Фото: REUTERS/Marko Djurica
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 14 січня, в Ісландії на півострові Рейк'янес на північ від Гріндавіка сталося виверження вулкана. У місті довелося вимкнути електроенергію через те, що лава почала наближатися до житлових будинків.

Про це повідомляє RUV.

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Виверження вулкана в Ісландії

Лава знаходиться приблизно в 450 метрах від найпівнічніших будинків і тече в напрямку Гріндавіка. Перед цим у місті зросла сейсмічна активність. Після цього Координаційний центр цивільного захисту ухвалив рішення про евакуацію мешканців. 

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Виверження вулкана в Ісландії. Фото: facebook.com/Almannavarnir

У регіон відправили вертоліт берегової охорони для оцінки ситуації і визначення точного місця виверження.

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Виверження вулкана в Ісландії. Фото: instagram/h0rdur

Ісландське метеорологічне управління повідомило, що у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів. Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з 2021 року.

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Виверження вулкана в Ісландії. Фото: facebook.com/Almannavarnir

Нагадаємо, у КНДР стався землетрус поряд із північнокорейським ядерним полігоном. При цьому магнітуда поштовхів склала 2,4.

Також ми писали, що у 2023 році природні катаклізми завдали неабияких збитків для світу. Йдеться про суму майже 230 мільярдів євро.

вулкан
евакуація
Ісландія
природне явище

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