В Ісландії сталося виверження вулкана

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Сьогодні, 14 січня, в Ісландії на півострові Рейк'янес на північ від Гріндавіка сталося виверження вулкана. У місті довелося вимкнути електроенергію через те, що лава почала наближатися до житлових будинків.

Про це повідомляє RUV.

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Виверження вулкана в Ісландії

Лава знаходиться приблизно в 450 метрах від найпівнічніших будинків і тече в напрямку Гріндавіка. Перед цим у місті зросла сейсмічна активність. Після цього Координаційний центр цивільного захисту ухвалив рішення про евакуацію мешканців.

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: facebook.com/Almannavarnir

У регіон відправили вертоліт берегової охорони для оцінки ситуації і визначення точного місця виверження.

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: instagram/h0rdur

Ісландське метеорологічне управління повідомило, що у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів. Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з 2021 року.

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: facebook.com/Almannavarnir

Нагадаємо, у КНДР стався землетрус поряд із північнокорейським ядерним полігоном. При цьому магнітуда поштовхів склала 2,4.

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