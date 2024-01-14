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В Исландии произошло извержение вулкана

14 января 2024 15:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Исландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана в Исландии. Фото: REUTERS/Marko Djurica
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 января, в Исландии на полуострове Рейкьянес к северу от Гриндавика произошло извержение вулкана. В городе пришлось выключить электроэнергию из-за того, что лава начала приближаться к жилым домам.

Об этом сообщает RUV.

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Извержение вулкана в Исландии

Лава находится примерно в 450 метрах от самых северных домов и течет в направлении Гриндавика. Перед этим в городе возросла сейсмическая активность. После этого Координационный центр гражданской защиты принял решение об эвакуации жителей.

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Извержение вулкана в Исландии. Фото: facebook.com/Almannavarnir

В регион отправили вертолет береговой охраны для оценки ситуации и определения точного места извержения.

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Извержение вулкана в Исландии. Фото: instagram/h0rdur

Исландское метеорологическое управление сообщило, что в воскресенье около 3 часов ночи по местному времени в районе вблизи Гриндавика произошло не менее 200 землетрясений. Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

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Извержение вулкана в Исландии. Фото: facebook.com/Almannavarnir

Напомним, в КНДР произошло землетрясение рядом с северокорейским ядерным полигоном. При этом магнитуда толчков составила 2,4.

Также мы писали, что в 2023 году природные катаклизмы нанесли большой ущерб миру. Речь идет о сумме около 230 миллиардов евро.

вулкан
эвакуация
Исландия
природное явление

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