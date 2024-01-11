У КНДР біля ядерного полігону зафіксували землетрус — деталі
У КНДР стався землетрус поряд із північнокорейським ядерним полігоном. При цьому магнітуда поштовхів склала 2,4.
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Землетрус у КНДР
Південнокорейське метеорологічне агентство припускає, що ці поштовхи мають природне походження. Епіцентр землетрусу знаходився за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу, поряд з місцем, де знаходиться Пунгерійський ядерний полігон.
Примітно, що на цьому полігоні раніше проводились усі шість ядерних випробувань Північної Кореї.
Нагадаємо, на заході Японії 1 січня стався землетрус силою 7,5 бали, який спричинив попередження про цунамі. Місцеві жителі відчули понад 50 підземних поштовхів.
Крім того, у 2023 році природні катаклізми завдали великої шкоди світу. Йдеться про суму майже 230 мільярдів євро.
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