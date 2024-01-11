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У КНДР біля ядерного полігону зафіксували землетрус — деталі

11 січня 2024 17:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У КНДР біля ядерного полігону зафіксували землетрус — деталі
Наслідки землетрусу у Китаї. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У КНДР стався землетрус поряд із північнокорейським ядерним полігоном. При цьому магнітуда поштовхів склала 2,4.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Південнокорейське метеорологічне агентство припускає, що ці поштовхи мають природне походження. Епіцентр землетрусу знаходився за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу, поряд з місцем, де знаходиться Пунгерійський ядерний полігон.

Примітно, що на цьому полігоні раніше проводились усі шість ядерних випробувань Північної Кореї.

Нагадаємо, на заході Японії 1 січня стався землетрус силою 7,5 бали, який спричинив попередження про цунамі. Місцеві жителі відчули понад 50 підземних поштовхів.

Крім того, у 2023 році природні катаклізми завдали великої шкоди світу. Йдеться про суму майже 230 мільярдів євро.

стихійне лихо
КНДР
землетрус
ядерна зброя
ядерна небезпека

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