У КНДР біля ядерного полігону зафіксували землетрус — деталі

Наслідки землетрусу у Китаї. Фото: AP

У КНДР стався землетрус поряд із північнокорейським ядерним полігоном. При цьому магнітуда поштовхів склала 2,4.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Землетрус у КНДР

Південнокорейське метеорологічне агентство припускає, що ці поштовхи мають природне походження. Епіцентр землетрусу знаходився за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу, поряд з місцем, де знаходиться Пунгерійський ядерний полігон.

Примітно, що на цьому полігоні раніше проводились усі шість ядерних випробувань Північної Кореї.

Нагадаємо, на заході Японії 1 січня стався землетрус силою 7,5 бали, який спричинив попередження про цунамі. Місцеві жителі відчули понад 50 підземних поштовхів.

Крім того, у 2023 році природні катаклізми завдали великої шкоди світу. Йдеться про суму майже 230 мільярдів євро.