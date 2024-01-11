В КНДР возле ядерного полигона зафиксировали землетрясение — детали

Последствия землетрясения в Китае. Фото: AP

В КНДР произошло землетрясение рядом с северокорейским ядерным полигоном. При этом магнитуда толчков составила 2,4.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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Южнокорейское метеорологическое агентство предполагает, что эти толчки имеют природное происхождение. Эпицентр землетрясения находился в 41 километре к северо-западу от города Кильджу, рядом с местом, где находится Пунгерийский ядерный полигон.

Примечательно, что на этом полигоне ранее проводились все шесть ядерных испытаний Северной Кореи.

Напомним, на западе Японии 1 января произошло землетрясение силой 7,5 балла, которое повлекло предупреждение о цунами. Местные жители ощутили более 50 подземных толчков.

Кроме того, в 2023 году природные катаклизмы нанесли большой ущерб для мира. Речь идет о сумме почти 230 миллиардов евро.