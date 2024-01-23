Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Мощное землетрясение всколыхнуло границу Кыргызстана, Казахстана и Китая — что известно arrow

Мощное землетрясение всколыхнуло границу Кыргызстана, Казахстана и Китая — что известно

23 января 2024 02:08
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мощное землетрясение всколыхнуло границу Кыргызстана, Казахстана и Китая — что известно
Последствия мощного землетрясения. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

Об этом пишет 24 канал.

Читайте также:

Что известно о землетрясении в Китае

Как сообщают спецслужбы, эпицентр толчков произошел на китайско-киргизстанской границе в 121 километре от китайского уезда Аксу. В частности, сдвиги почувствовали жители Бишкека, Алма-Аты и Ташкенти.

"Толчки магнитудой 5 ощущали жители Алма-Аты. Зато в приграничных районах Узбекистана была магнитуда 3 — 4 по шкале Рихтера", — говорится в сообщении.

Во время землетрясения жители многих домов спешно в домашней одежде выбежали на улицу.

"Очевидцы сообщают о том, что в квартирах задрожали люстры и мебель, а на стенах некоторых домов появились трещины", — говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, в Исландии на полуострове Рейкьянес к северу от Гриндавика произошло извержение вулкана. В городе пришлось выключить электроэнергию из-за того, что лава начала приближаться к жилым домам.

стихийное бедствие
Китай
землетрясение
Казахстан

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме