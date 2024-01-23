Мощное землетрясение всколыхнуло границу Кыргызстана, Казахстана и Китая — что известно

Последствия мощного землетрясения. Фото: Reuters

На границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате мощных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

Об этом пишет 24 канал.

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Как сообщают спецслужбы, эпицентр толчков произошел на китайско-киргизстанской границе в 121 километре от китайского уезда Аксу. В частности, сдвиги почувствовали жители Бишкека, Алма-Аты и Ташкенти.

"Толчки магнитудой 5 ощущали жители Алма-Аты. Зато в приграничных районах Узбекистана была магнитуда 3 — 4 по шкале Рихтера", — говорится в сообщении.

Во время землетрясения жители многих домов спешно в домашней одежде выбежали на улицу.

"Очевидцы сообщают о том, что в квартирах задрожали люстры и мебель, а на стенах некоторых домов появились трещины", — говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение, которое было ощутимо на юге Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, в Исландии на полуострове Рейкьянес к северу от Гриндавика произошло извержение вулкана. В городе пришлось выключить электроэнергию из-за того, что лава начала приближаться к жилым домам.