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Блок на одній з найбільших у світі АЕС отримав дозвіл для завантаження ядерного палива

16 квітня 2024 11:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Блок на одній з найбільших у світі АЕС отримав дозвіл для завантаження ядерного палива
Японська АЕС Kashiwazaki-Kariwa. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Один з блоків найбільшої у світі атомної електростанції отримав дозвіл на завантаження ядерного палива. Йдеться про японську Kashiwazaki-Kariwa.

Про це повідомляє Japantimes.

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Дозвіл на завантаження ядерного палива

Ядерне паливо планують завантажити в сьомий реактор АЕС. Відповідне рішення ухвалив японський регулятор. Відомо, що оператор АЕС планує завантажити в реактор 872 паливні збірки.

Отримання дозволу на завантаження палива є ще одним кроком у відновленні роботи атомного об'єкта, який був припинений після аварії на АЕС Фукусіма у 2011 році. Водночас для повернення до експлуатації Kashiwazaki-Kariwa потрібно завершити додаткові перевірки та отримати затвердження місцевого губернатора.

Нагадаємо, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру після обстрілів. Для цього країна надасть обладнання з власних ТЕЦ й АЕС та зі складів енергетичних компаній.

Також міський голова Вараша Рівненської області Олександр Мензул, дотичний до ядерної безпеки та Рівненської атомної електростанції, розповів про український досвід життя містечка з атомною електростанцією в умовах війни. За його словами, Україна досі ядерна держава.

Японія
АЕС
паливо
електропостачання

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