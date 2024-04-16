Блок на одній з найбільших у світі АЕС отримав дозвіл для завантаження ядерного палива
Один з блоків найбільшої у світі атомної електростанції отримав дозвіл на завантаження ядерного палива. Йдеться про японську Kashiwazaki-Kariwa.
Про це повідомляє Japantimes.
Дозвіл на завантаження ядерного палива
Ядерне паливо планують завантажити в сьомий реактор АЕС. Відповідне рішення ухвалив японський регулятор. Відомо, що оператор АЕС планує завантажити в реактор 872 паливні збірки.
Отримання дозволу на завантаження палива є ще одним кроком у відновленні роботи атомного об'єкта, який був припинений після аварії на АЕС Фукусіма у 2011 році. Водночас для повернення до експлуатації Kashiwazaki-Kariwa потрібно завершити додаткові перевірки та отримати затвердження місцевого губернатора.
Нагадаємо, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру після обстрілів. Для цього країна надасть обладнання з власних ТЕЦ й АЕС та зі складів енергетичних компаній.
Також міський голова Вараша Рівненської області Олександр Мензул, дотичний до ядерної безпеки та Рівненської атомної електростанції, розповів про український досвід життя містечка з атомною електростанцією в умовах війни. За його словами, Україна досі ядерна держава.
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