Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Блок на одной из самых больших в мире АЭС получил разрешение для загрузки ядерного топлива arrow

Блок на одной из самых больших в мире АЭС получил разрешение для загрузки ядерного топлива

16 апреля 2024 11:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блок на одной из самых больших в мире АЭС получил разрешение для загрузки ядерного топлива
Японская АЭС Kashiwazaki-Kariwa. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Один из блоков самой большой в мире атомной электростанции получил разрешение на загрузку ядерного топлива. Речь идет о японской Kashiwazaki-Kariwa.

Об этом сообщает Japantimes.

Читайте также:

Разрешение на загрузку ядерного топлива

Ядерное топливо планируют загрузить в седьмой реактор АЭС. Соответствующее решение принял японский регулятор. Известно, что оператор АЭС планирует загрузить в реактор 872 топливные сборки.

Получение разрешения на загрузку топлива является еще одним шагом в возобновлении работы атомного объекта, прекращенного после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. В то же время для возвращения в эксплуатацию Kashiwazaki-Kariwa необходимо завершить дополнительные проверки и получить утверждение местного губернатора.

Напомним, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после обстрелов. Для этого страна предоставит оборудование из собственных ТЭЦ и АЭС и складов энергетических компаний.

Также мэр Вараша Ровенской области Александр Мензул, причастный к ядерной безопасности и Ровенской атомной электростанции, рассказал об украинском опыте жизни городка с атомной электростанцией в условиях войны. По его словам, Украина до сих пор ядерное государство.

Япония
АЭС
топливо
электроснабжение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю