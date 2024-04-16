Блок на одной из самых больших в мире АЭС получил разрешение для загрузки ядерного топлива

Японская АЭС Kashiwazaki-Kariwa. Фото: Wikipedia

Один из блоков самой большой в мире атомной электростанции получил разрешение на загрузку ядерного топлива. Речь идет о японской Kashiwazaki-Kariwa.

Об этом сообщает Japantimes.

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Разрешение на загрузку ядерного топлива

Ядерное топливо планируют загрузить в седьмой реактор АЭС. Соответствующее решение принял японский регулятор. Известно, что оператор АЭС планирует загрузить в реактор 872 топливные сборки.

Получение разрешения на загрузку топлива является еще одним шагом в возобновлении работы атомного объекта, прекращенного после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. В то же время для возвращения в эксплуатацию Kashiwazaki-Kariwa необходимо завершить дополнительные проверки и получить утверждение местного губернатора.

Напомним, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что поможет Украине восстановить энергетическую инфраструктуру после обстрелов. Для этого страна предоставит оборудование из собственных ТЭЦ и АЭС и складов энергетических компаний.

Также мэр Вараша Ровенской области Александр Мензул, причастный к ядерной безопасности и Ровенской атомной электростанции, рассказал об украинском опыте жизни городка с атомной электростанцией в условиях войны. По его словам, Украина до сих пор ядерное государство.