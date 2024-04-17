В Японии произошло землетрясение

Последствия последнего землетрясения в префектуре Нагано. Фото иллюстративное: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В японской префектуре Нагано в среду, 15 апреля произошло землетрясение. Магнитуда земных колебаний достигла отметки 3.3 по шкале Рихтера.

Об этом информирует японский телеканал NHK.

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По сообщению вещателя, земные колебания всколыхнули почти все города префектуры. Под самые высокие колебания земной коры попали такие населенные пункты, как:

Яманучи;

Нагано;

Сузака;

Накано;

Чикума;

Обусе;

Нагано-Такаяма.

Инфографика землетрясения в префектуре Нагано. Источник: телеканал NHK

Как добавляют японские журналисты, к счастью, обошлось без цунами. Число жертв и последствия разрушений устанавливают спасательные службы совместно с японской полицией и Силами самообороны Японии.

Напомним, ранее земные колебания всколыхнули Фукусиму: толчки фиксировали недалеко от городской атомной электростанции.

Также недавно мощное землетрясение фиксировали у восточного побережья Тайваня: в результате толчков земной коры четверо человек погибли, еще 99 получили ранения.