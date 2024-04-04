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Поблизу Фукусіми у Японії стався потужний землетрус

4 квітня 2024 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Поблизу Фукусіми у Японії стався потужний землетрус
Район землетрусу. Фото: Hakai Magazine
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Японії стався потужний землетрус магнітудою у 6 балів 4 квітня. Епіцентр природного явища залягав на глибині 40 кілометрів, а підземні поштовхи відчувалися у 19 префектурах, у тому числі поблизу Фукусіми. 

Про це повідомляє The Japan News.

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Зазначається, що землетрус стався близько о 12:16 за місцевим часом у регіоні Тохоку. Його епіцентр знаходився біля узбережжя префектури Фукусіми та залягав на глибині 40 кілометрів. 

Крім того, підземні поштовхи були настільки потужними, що їх відчували жителі ще 18 префектур, зокрема Івате, Міягі, легке похитування було і в Токіо. 

Попередньо, жертв внаслідок землетрусу немає. 

Стихійне лихо на Фукусімі у 2011

Варто зазначати, що у на початку березня 2011 року у Японії сталася серія землетрусів, магнітудою 6-7 балів.

Через декілька днів після цього повторні підземні поштовхи (магнітудою 9 балів) спровокували цунамі. Хвилі були настільки потужними, що призвели до відключення всіх потужностей АЕС "Фукусіма-1", а згодом — до її вибуху. 

Жертвами та зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха стали щонайменше 18 тисяч осіб.

Нагадаємо, днем раніше, 3 квітня, потужний землетрус магнітудою 7,7 стався поблизу східного узбережжя Тайваню. Поштовхи призвели до загибелі та травмувань людей. 

Додамо, нещодавно на кордоні з Киргизстаном та Казахстаном у Китаї стався потужний землетрус магнітудою 7. Внаслідок сильних підземних поштовхів затрясло десятки багатоповерхівок у всіх трьох країнах.

екологічна катастрофа
землетрус
природа
Японія
екологія
Фукусіма

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