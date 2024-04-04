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Вблизи Фукусимы в Японии произошло мощное землетрясение

4 апреля 2024 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Вблизи Фукусимы в Японии произошло мощное землетрясение
Район землетрясения. Фото: Hakai Magazine
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой в 6 баллов 4 апреля. Эпицентр природного явления залегал на глубине 40 километров, а подземные толчки ощущались в 19 префектурах, в том числе вблизи Фукусимы.

Об этом сообщает The Japan News.

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Отмечается, что землетрясение произошло около 12:16 по местному времени в регионе Тохоку. Его эпицентр находился у побережья префектуры Фукусимы и залегал на глубине 40 километров.

Кроме того, подземные толчки были настолько мощными, что их испытывали жители еще 18 префектур, в том числе Ивате, Мияги, легкое пошатывание было и в Токио.

Предварительно жертв в результате землетрясения нет.

Стихийное бедствие на Фукусиме в 2011

Следует отметить, что в начале марта 2011 года в Японии произошла серия землетрясений, магнитудой 6-7 баллов.

Через несколько дней после этого повторные подземные толчки (магнитудой 9 баллов) спровоцировали цунами. Волны были настолько мощными, что привели к отключению всех мощностей АЭС "Фукусима-1", а впоследствии к ее взрыву.

Жертвами и пропавшими без вести в результате стихийного бедствия стали не менее 18 тысяч человек.

Напомним, днем ранее, 3 апреля, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у восточного побережья Тайваня. Толчки привели к гибели и травмам людей.

Добавим, недавно на границе с Кыргызстаном и Казахстаном в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 7. В результате сильных подземных толчков затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.

экологическая катастрофа
землетрясение
природа
Япония
экология
Фукусима

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