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В Бангладеші почались смертоносні мітинги після втечі прем'єр-міністерки — що відбувається зараз

5 серпня 2024 19:24
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Бангладеші проходять смертоносні мітинги — з країни втекла прем'єр-міністрка
Протести в Бангладеші. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна, після 15 років перебування на посту, оголосила про свою відставку. Наразі по всій країні відбуваються протести, грабунки та вандалізм.

Про це повідомили видання BBC та Reuters.

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Відставка прем'єр-міністерки Бангладешу

Хасіна разом із сестрою вилетіла на військовому гелікоптері до Індії, у той час як протестувальники захопили її резиденцію. Відставки прем'єрки вимагали численні демонстранти.

Незабаром після втечі прем'єр-міністра з Бангладеш, демонстранти змогли проникнути в її офіційну резиденцію. Свідки повідомляли про випадки грабунку та вандалізму.

Протести в Бангладещі 5 серпня 2024 року
Протестувальники підпалюють меблі. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

У столиці країни Дакці антиурядові демонстранти підпалили Меморіальний музей Бангабандху. Також постраждав портрет батька Хасіни, шейха Муджибура Рахана, який був колишнім лідером боротьби за незалежність та першим президентом країни.

Протести в Бангладещі 5 серпня 2024 року
Пожежа під час протестів в Бангладеші. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

З моменту оголошення про її відставку, на вулицях розпочалися масові святкування. Проте також з’явилися численні повідомлення про мародерство, повідомляється про щонайменше 20 загиблих у Дакці.

Що зараз відбувається в Бангладеші

Головнокомандувач армії генерал Вакер-Ус-Заман зустрівся з представниками політичних партій і звернувся до нації. Він оголосив про формування тимчасового уряду і пообіцяв покарати всіх винних у насильстві під час протестів. Генерал також закликав учасників протестів припинити акції.

Протести в Бангладещі 5 серпня 2024 року
Протести в Бангладеші. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Початкові вимоги студентів щодо скасування квот на державні посади швидко переросли в антиурядові протести. Це стало відповіддю на насильство, яке влада вчинила проти протестувальників під час попередньої хвилі демонстрацій наприкінці липня, що закінчилися рішенням суду про скорочення квот. Тоді загинули близько 200 осіб.

Протести в Бангладещі 5 серпня 2024 року
Статуя Шейх Хасіни залита фарбою. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Останніми тижнями було затримано щонайменше 11 тисяч осіб, а заворушення спричинили закриття шкіл і університетів по всій країні.

Для вирішення ситуації влада запровадила комендантську годину в Дацці та інших районах, вимкнула мобільний інтернет на 14 годин і оголосила вихідні до середи. Правляча партія звинувачує опозицію в загостренні насильства і висловлює готовність до переговорів, коли протестувальники будуть готові. Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк закликав уряд припинити атаки на мирних протестувальників.

Протести в Бангладещі 5 серпня 2024 року
Протести в Бангладеші. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

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