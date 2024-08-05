В Бангладеш проходят смертоносные митинги — из страны сбежала премьер-министр

Протесты в Бангладеш. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, после 15 лет пребывания на посту, объявила о своей отставке. По всей стране проходят протесты, грабежи и вандализм.

Об этом сообщили издания BBC и Reuters.

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Отставка премьер-министра Бангладеша

Хасина вместе с сестрой вылетела на военном вертолете в Индию, в то время как протестующие захватили ее резиденцию. Отставки премьера потребовали многочисленные демонстранты.

Вскоре после побега премьер-министра из Бангладеш демонстранты смогли проникнуть в ее официальную резиденцию. Свидетели сообщали о случаях грабежа и вандализма.

Протестующие поджигают мебель. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

В столице страны Дакке антиправительственные демонстранты подожгли Мемориальный музей Бангабандху. Также пострадал портрет отца Хасины, шейха Муджибура Рахана, бывшего лидера борьбы за независимость и первого президента страны.

Пожар во время протестов в Бангладеш. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

С момента объявления об ее отставке на улицах начались массовые празднования. Однако также появились многочисленные сообщения о мародерстве, сообщается по меньшей мере о 20 погибших в Дакке.

🇧🇩 | URGENTE



La Primera Ministra Sheikh Hasina ha estat derrocada en un cop de Estado en Bangladesh. pic.twitter.com/QFkjCLI9yI — UHN Plus (@UHN_Plus) August 5, 2024

Что сейчас происходит в Бангладеш

Главнокомандующий армией генерал Вакер-Ус-Заман встретился с представителями политических партий и обратился к нации. Он объявил о формировании временного правительства и пообещал наказать всех виновных в насилии во время протестов. Генерал также призвал протестующих прекратить акции.

Протесты в Бангладеш. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Первоначальные требования студентов по отмене квот на государственные должности быстро переросли в антиправительственные протесты. Это стало ответом на насилие, которое власти совершили против протестующих во время предыдущей волны демонстраций в конце июля, закончившихся решением суда о сокращении квот. Тогда погибли около 200 человек.

Статуя Шейх Хасины залита краской. Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

В последние недели было задержано по меньшей мере 11 тысяч человек, а беспорядки повлекли закрытие школ и университетов по всей стране.

🇧🇩 | ¡HISTÓRICO!



Després de 15 anys en el poder, Sheikh Hasina ha fuit de Bangladesh en helicóptero, ponent fin a su régimen. pic.twitter.com/iOSMkI6Y2J — UHN Plus (@UHN_Plus) August 5, 2024

Для разрешения ситуации власти ввели комендантский час в Дакке и других районах, выключили мобильный интернет на 14 часов и объявили выходные к среде. Правящая партия обвиняет оппозицию в обострении насилия и выражает готовность к переговорам, когда протестующие будут готовы. Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк призвал правительство прекратить атаки на мирных протестующих.