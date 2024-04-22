Успішність в навчанні — як перша літера прізвища впливає на оцінки

Навчання в школі. Фото: Pexels

Якщо вчитель оцінює роботи студентів в алфавітному порядку за їхніми прізвищами, то місце в цьому списку може вплинути на кінцеву оцінку. Так, студенти, чиї прізвища знаходяться на початку, можуть отримувати вищі оцінки, ніж ті, чиї розташовані ближче до кінця.

Про це повідомляє Management Science.

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Дослідження успішності

Вчені з University of Michigan у США встановили, що оцінки студентів залежать не лише від рівня їхніх інтелектуальних здібностей, але і від того, у якому порядку викладач перевіряє та оцінює їхні роботи. Так, студенти, які опинялися в кінці списку, зазвичай отримували нижчі оцінки, ніж при перевірці у випадковому порядку.

Під час дослідження аналізувалося понад 31 мільйон записів про оцінки, які викладачі Університету Мічигану виставляли своїм студентам у системі управління навчанням (LMS) Canvas. У вибірку увійшли бали за 851 582 роботи, які було завантажено 139 425 студентами та перевірено 21 119 викладачами з 2014 по 2022 рік.

Як прізвище впливає на оцінки

Дослідники з'ясували, що при оцінюванні робіт в алфавітному порядку студенти, прізвища яких починаються на літери A, B, C, D або E, за 100-бальною системою в середньому отримували на 0,3 бала більше, ніж під час перевірки у випадковому порядку. Аналогічно оцінки тих учнів, чиї прізвища починаються на інші літери, були нижчими на 0,3 бала.

Ця невелика різниця у 0,6 бала, яка не залежала від якості виконаної роботи студентами, мала значний вплив на їх загальний успіх.

Коли викладачі починали оцінювати роботи з кінця алфавітного списку, ситуація виявлялася протилежною. Студентам з прізвищами на W-Z виставлялися вищі бали, ніж випадковим чином, а учні з прізвищами, які розташовані ближче до початку списку, отримували оцінки нижчі, ніж можна було очікувати. Це підтверджує, що оцінка за завдання залежить не лише від якості роботи, але й від послідовності виставлення оцінок.

Дослідники вважають, що такий розподіл оцінок пов'язаний з тим, що викладач, досягаючи кінця процесу оцінювання робіт, може почувати втому та втрату концентрації. Коли людина довго зосереджена на одному завдання, її когнітивні здібності з часом природно знижуються.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні основний період реєстрації абітурієнтів на вступ до магістратури розпочнеться 7 травня і триватиме до 29 травня. Майбутні магістри зобов'язані будуть скласти два іспити: єдине фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит.

Також з 2027 року в Україні розпочнеться реформа освіти у старших класах. Це буде зміна не лише для учнів, а й для вчителів, адже їм доведеться вчитися новому. Для багатьох це буде неприємно.