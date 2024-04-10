Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Не всі вчителі витримають реформу освіти — що треба буде вивчити освітянам arrow

Не всі вчителі витримають реформу освіти — що треба буде вивчити освітянам

10 квітня 2024 05:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Реформа освіти з 2027 року - як зміниться робота вчителів
Робота вчителів у школах. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

З 2027 року в Україні розпочнеться реформа освіти у старших класах. Це буде зміна не лише для учнів, а й для вчителів, адже їм доведеться вчитися новому. Для багатьох це буде неприємно. 

Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE освітній омбудсмен Сергій Горбачов. 

Читайте також:

Реформа освіти 2027 

"Я зараз скажу непопулярну річ, за яку мене будуть хейтити. Головна людина в освіті — це учень, а не вчитель. Вчитель забезпечує право учня здобути освіту. Учні здобувають освіту в нас на кошти платників податків. Тому перенавчатися, перепрофілюватися вчителям доведеться. Це для багатьох неприємно і некомфортно", — сказав Горбачов.

Він додав, що більшість вчителів має обмежений вибір працевлаштування. А перенавчання розширить їхні можливості і в освіті, і в інших галузях. 

Горбачов
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: Новини.LIVE

Є непоодинокі випадки, коли вчитель має освіту подвійну, наприклад хімік-біолог. Але викладав лише біологію, і коли пропонують хімію, він відмовляється, бо не вистачає знань. 

"Так навчайтесь. У нас в  школах шалений дефіцит вчителів хімії, фізики, математики. Якщо людина вже має освіту, чому вона не хоче працювати? Бо вчитися треба. Короче, вчителям доведеться вчитися, хоча це непопулярні речі. Багатьом людям хочеться зберігати стабільність. Ця стабільність дуже схожа на стабільність на кладовищі. Бо воно все вмирає, якщо ти не розвиваєшся і не опановуєш нові речі", — додав Горбачов. 

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

Також ми писали, що в Україні закриватимуть школи, в яких навчається недостатня кількість дітей — зокрема, йдеться про сільські навчальні заклади. Дітей переводитимуть до інших опорних шкіл. 

освіта
вчителі
навчання
Міносвіти
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

27 березня 2024

11:14 У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України