Реформа освіти з 2027 року - як зміниться робота вчителів

Робота вчителів у школах. Фото: з відкритих джерел

З 2027 року в Україні розпочнеться реформа освіти у старших класах. Це буде зміна не лише для учнів, а й для вчителів, адже їм доведеться вчитися новому. Для багатьох це буде неприємно.

Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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"Я зараз скажу непопулярну річ, за яку мене будуть хейтити. Головна людина в освіті — це учень, а не вчитель. Вчитель забезпечує право учня здобути освіту. Учні здобувають освіту в нас на кошти платників податків. Тому перенавчатися, перепрофілюватися вчителям доведеться. Це для багатьох неприємно і некомфортно", — сказав Горбачов.

Він додав, що більшість вчителів має обмежений вибір працевлаштування. А перенавчання розширить їхні можливості і в освіті, і в інших галузях.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Фото: Новини.LIVE

Є непоодинокі випадки, коли вчитель має освіту подвійну, наприклад хімік-біолог. Але викладав лише біологію, і коли пропонують хімію, він відмовляється, бо не вистачає знань.

"Так навчайтесь. У нас в школах шалений дефіцит вчителів хімії, фізики, математики. Якщо людина вже має освіту, чому вона не хоче працювати? Бо вчитися треба. Короче, вчителям доведеться вчитися, хоча це непопулярні речі. Багатьом людям хочеться зберігати стабільність. Ця стабільність дуже схожа на стабільність на кладовищі. Бо воно все вмирає, якщо ти не розвиваєшся і не опановуєш нові речі", — додав Горбачов.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

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