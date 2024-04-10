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Не все учителя выдержат реформу образования — что нужно будет выучить педагогам

10 апреля 2024 05:56
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Реформа образования с 2027 года – как изменится работа учителей
Работа учителей в школах. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С 2027 года в Украине начнется реформа образования в старших классах. Это будут перемены не только для учащихся, но и для учителей, ведь им придется учиться новому. Для многих это будет неприятно.

Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. 

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"Я сейчас скажу непопулярную вещь, за которую меня будут хейтить. Главный человек в образовании — это ученик, а не учитель. Учитель обеспечивает право ученика получить образование. Учащиеся получают образование у нас на средства налогоплательщиков. Поэтому переучиться, перепрофилироваться учителям придется. Это для многих неприятно и некомфортно", — сказал Горбачев.

Он добавил, что большинство учителей имеют ограниченный выбор трудоустройства. А переобучение расширит их возможности и в образовании, и в других отраслях.

Горбачев
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Фото: Новини.LIVE

Нередки случаи, когда у учителя двойное образование, например химик-биолог. Но преподавал только биологию, и когда ему предлагают химию, он отказывается, потому что не хватает знаний.

"Так учитесь. У нас в школах бешеный дефицит учителей химии, физики, математики. Если человек уже имеет образование, почему он не хочет работать? Потому что учиться надо. Короче, учителям придется учиться, хотя это непопулярные вещи. Многим людям хочется сохранять стабильность. Эта стабильность очень похожа на стабильность на кладбище. Потому что оно все умирает, если ты не развиваешься и не овладеваешь новыми вещами", — добавил Горбачев.

Напомним, Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.

Также мы писали, что в Украине будут закрывать школы, в которых учится недостаточное количество детей — в частности, речь идет о сельских учебных заведениях. Детей будут переводить в другие опорные школы.

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