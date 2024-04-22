Успешность в учебе — как первая буква фамилии влияет на оценки

Учеба в школе. Фото: Pexels

Если учитель оценивает работу студентов в алфавитном порядке по их фамилиям, то место в этом списке может повлиять на конечную оценку. Так, студенты, чьи фамилии находятся в начале, могут получать более высокие оценки, чем те, чьи расположены ближе к концу.

Об этом сообщает Management Science.

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Исследование успеваемости

Ученые из University of Michigan в США установили, что оценки студентов зависят не только от уровня их интеллектуальных способностей, но и от того, в каком порядке преподаватель проверяет и оценивает их работы. Так, студенты, оказывавшиеся в конце списка, обычно получали более низкие оценки, чем при проверке в случайном порядке.

В ходе исследования анализировалось более 31 миллиона записей об оценках, которые преподаватели Университета Мичигана выставляли своим студентам в системе управления обучением (LMS) Canvas. В выборку вошли баллы за 851 582 работы, которые были загружены 139 425 студентами и проверены 21 119 преподавателями с 2014 по 2022 год.

Как фамилия влияет на оценки

Исследователи выяснили, что при оценке работ в алфавитном порядке студенты, фамилии которых начинаются на буквы A, B, C, D или E, по 100-балльной системе в среднем получали на 0,3 балла больше, чем при проверке в случайном порядка. Аналогично оценки тех учеников, чьи фамилии начинаются на другие буквы, были ниже на 0,3 балла.

Эта небольшая разница в 0,6 балла, которая не зависела от качества проделанной работы студентами, оказала значительное влияние на их общий успех.

Когда преподаватели начинали оценивать работы с конца алфавитного списка, ситуация оказывалась противоположной. Студентам с фамилиями на W-Z выставлялись более высокие баллы, чем случайным образом, а ученики с фамилиями, которые расположены ближе к началу списка, получали оценки ниже, чем можно было ожидать. Это подтверждает, что оценка за задание зависит не только от качества работы, но и от последовательности выставления оценок.

Исследователи считают, что такое распределение оценок связано с тем, что преподаватель, достигая конца процесса оценки работ, может чувствовать усталость и потерю концентрации. Когда человек долго сосредоточен на одной задаче, его когнитивные способности со временем естественно снижаются.

Напомним, в 2024 году в Украине основной период регистрации абитуриентов на поступление в магистратуру начнется 7 мая и продлится до 29 мая. Будущие магистры обязаны будут сдать два экзамена: единый вступительный экзамен по специальности и единый вступительный экзамен.

Также с 2027 года на Украине начнется реформа образования в старших классах. Это будут перемены не только для учащихся, но и для учителей, ведь им придется учиться новому. Для многих это будет неприятно.