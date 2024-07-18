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Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії — що це означає для України

18 липня 2024 15:46
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії — наслідки для України
Урсулу фон дер Ляєн. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Європейський парламент на засіданні, яке відбулося в четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін. За її призначення проголосував 401 депутат Європарламенту, проти — 284.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 18 липня.

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Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи зможе голова Єврокомісії отримати достатньо підтримки для переобрання.

Представники єврогрупи "Лівих" перед тим пропонували відкласти голосування за фон дер Ляєн. Свою позицію вони пояснювали рішенням Суду ЄС стосовно її ролі в закупівлі вакцин проти коронавірусу. Врім, переважна більшість депутатів виступила проти такої ініціативи.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла акцентувати свою діяльність на оборонній політиці Європейського Союзу. Також вона хоче запровадити нові посади в Єврокомісії.

Зокрема йдеться про комісарів з питань оборони, будівництва житла, Середземноморського регіону та рибальства.

Плани щодо України

Переобрана очільниця Єврокомісії також пообіцяла сприяти конкурентоспроможності Євросоюзу. Також передбачається інтеграція в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Європейської комісії погодили лідери ЄС на неформальному саміті наприкінці червня. Це відбулося в рамках узгодження і з іншими топпосадовцями Євросоюзу.

Раніше ми писали, що лідери Європейського Союзу погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії. Надалі рішення повинен схвалити Європейський парламент.

Нагадаємо, 25 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що офіційно розпочались переговори про вступ України до Європейського союзу. Окрім того, аналогічні переговори розпочалися і щодо Молдови.

Європейський союз вибори Єврокомісія Україна Урсула фон дер Ляєн

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