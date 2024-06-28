Урсула фон дер Ляєн отримала підтримку лідерів ЄС для другого терміну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Лідери Європейського Союзу погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії. Надалі рішення повинен схвалити Європейський парламент.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 28 червня.

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Вибір глава Єврокомісії

На саміті в Брюсселі 27 національних лідерів, окрім Урсули фон дер Ляєн, обрали колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Косту майбутнім головою Європейської Ради та прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас наступним керівником зовнішньої політики ЄС.

"Місія виконана! Європейська Рада виконала її", — заявив очільник Європейської ради Шарль Мішель.

Пакет керівництва у верхівці блоку, що нараховує близько 450 мільйонів людей, включає центристські проєвропейські фракції, які зберегли свої впливові посади, попри успіх ультраправих на виборах до Європейського парламенту на початку цього місяця.

Трійка отримала широку підтримку, однак прем'єр Італії Джорджа Мелоні утрималася під час голосування щодо фон дер Ляєн, а також проголосувала проти Кости і Каллас.

За її словами, вона вирішила не підтримувати список лідерів "з поваги до громадян і вказівок, які надходили від них під час виборів".

Кандидатура фон дер Ляєн все ще потребує схвалення Європейського парламенту на таємному голосуванні.

"Йдеться про те, щоб переконати — якщо це можливо — широку більшість у необхідності сильної Європи. Це те, заради чого я буду працювати", — сказала вона.

Нагадаємо, 25 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що офіційно розпочались переговори про вступ України до Європейського союзу. Окрім того, аналогічні переговори розпочалися і щодо Молдови.

Раніше фон дер Ляєн наголосила, що Росія не налаштована на закінчення війни в Україні. Про це свідчать її вимоги щодо капітуляції України та наполягання на відмові від власних територій.