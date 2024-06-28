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Лидеры ЕС определили дальнейшую судьбу Урсулы фон дер Ляйен в Еврокомиссии

28 июня 2024 07:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Урсула фон дер Ляйен получила поддержку лидеров ЕС для второго срока
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидеры Европейского Союза согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок на пост президента Европейской комиссии. В дальнейшем решение должно быть одобрено Европейским парламентом.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 28 июня.

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На саммите в Брюсселе 27 национальных лидеров, кроме Урсулы фон дер Ляйен, избрали бывшего премьер-министра Португалии Антониу Косту будущим главой Европейского Совета и премьер-министра Эстонии Каю Каллас следующим руководителем внешней политики ЕС.

"Миссия выполнена! Европейский Совет выполнил ее", — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Пакет руководства в верхушке блока, насчитывающего около 450 миллионов человек, включает центристские проевропейские фракции, которые сохранили свои влиятельные должности, несмотря на успех ультраправых на выборах в Европейский парламент в начале этого месяца.

Тройка получила широкую поддержку, однако премьер Италии Джорджа Мэлони удержалась во время голосования по фон дер Ляйен, а также проголосовала против Косты и Каллас.

По ее словам, она решила не поддерживать список лидеров "из уважения к гражданам и указаниям, которые поступали от них на выборах".

Кандидатура фон дер Ляйен все еще нуждается в одобрении Европейского парламента на тайном голосовании.

"Речь идет о том, чтобы убедить — если это возможно — широкое большинство в необходимости сильной Европы. Это то, ради чего я буду работать", — сказала она.

Напомним, 25 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что официально начались переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Кроме того, аналогичные переговоры начались и по Молдове.

Ранее фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия не настроена на окончание войны в Украине. Об этом свидетельствуют ее требования по капитуляции Украины и настаиванию на отказе от собственных территорий.

Европейский союз
Эстония
Еврокомиссия
Португалия
Урсула фон дер Ляйен
политики
голосование
Европарламент

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