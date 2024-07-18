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Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии — что это значит для Украины

18 июля 2024 15:46
Дмитрий Галушка - Редактор
Урсулу фон дер Ляен переизбрали главой Еврокомиссии — последствия для Украины
Урсулу фон дер Ляен. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Европейский парламент на состоявшемся в четверг, 18 июля, заседании переизбрал Урсулу фон дер Ляен главой Европейской комиссии на второй пятилетний срок. За ее назначение проголосовал 401 депутат Европарламента, против — 284.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 18 июля.

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Голосование было тайным, поэтому до последнего не было известно, сможет ли глава Еврокомиссии получить достаточно поддержки для переизбрания.

Представители еврогруппы "Левых" предлагали отложить голосование за фон дер Ляен. Свою позицию они объясняли решением Суда ЕС по поводу ее роли в закупке вакцин против коронавируса. Впрочем, подавляющее большинство депутатов выступило против такой инициативы.

В своей предвыборной программе фон дер Ляен пообещала акцентировать свою деятельность на оборонной политике Европейского союза. Также она хочет ввести новые должности в Еврокомиссии.

В частности, речь идет о комиссарах по вопросам обороны, строительства жилья, Средиземноморского региона и рыболовства.

Планы по Украине

Переизбранный глава Еврокомиссии также пообещал способствовать конкурентоспособности Евросоюза. Также предполагается интеграция в него Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляен в должности главы Европейской комиссии согласовали лидеры ЕС на неформальном саммите в конце июня. Это произошло в рамках согласования и с другими топ-чиновниками Евросоюза.

Ранее мы писали, что лидеры Европейского Союза согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на второй пятилетний срок на пост президента Европейской комиссии. В дальнейшем решение должен быть одобрен Европейским парламентом.

Напомним, 25 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что официально начались переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Кроме того, аналогичные переговоры начались и по Молдове.

Европейский союз выборы Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен

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