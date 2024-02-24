Урсула фон дер Ляєн передала українським правоохоронцям авто
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала українським правоохоронцям 50 нових автомобілів для роботи у прифронтових регіонах. Вона приїхала з візитом до Києва у день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у своєму Telegram.
Допомога Україні від Урсули фон дер Ляєн
Під час візиту до Києва 24 лютого Урсула фон дер Ляєн передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах.
Генеральний прокурор Андрій Костін назвав символічним візит Президентки Єврокомісії в Україну саме в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
"Щиро вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за цей потужний жест солідарності з Україною. Передані автомобілі будуть дуже корисними в роботі українських поліцейських та прокурорів, які відважно збирають докази воєнних злочинів РФ, часто ризикуючи власним життям та здоров'ям", — сказав він.
Урсула фон дер Ляєн передала ключі Генеральному прокурору та Міністру внутрішніх справ. Разом вони оглянули позашляховики. 20 з них призначені для потреб прокурорів і вже найближчим часом поїдуть в регіони, які найбільше потерпають від обстрілів ворога.
Нагадаємо, сьогодні багато політичних лідерів приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки у другу річницю великої війни. В Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших.
Також Президент України Володимир Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.
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