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Урсула фон дер Ляєн передала українським правоохоронцям авто

24 лютого 2024 15:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Урсула фон дер Ляєн передала українським правоохоронцям авто
Ігор Клименко, Андрій Костін та Урсула фон дер Ляєн. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала українським правоохоронцям 50 нових автомобілів для роботи у прифронтових регіонах. Вона приїхала з візитом до Києва у день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у своєму Telegram. 

Допомога Україні від Урсули фон дер Ляєн

Під час візиту до Києва 24 лютого Урсула фон дер Ляєн передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах.

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Автомобілі для правоохоронців України. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Урсула фон дер Ляєн і Андрій Костін. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Ігор Клименко, Андрій Костін та Урсула фон дер Ляєн. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Генеральний прокурор Андрій Костін назвав символічним візит Президентки Єврокомісії в Україну саме в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

"Щиро вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за цей потужний жест солідарності з Україною. Передані автомобілі будуть дуже корисними в роботі українських поліцейських та прокурорів, які відважно збирають докази воєнних злочинів РФ, часто ризикуючи власним життям та здоров'ям", — сказав він.

Урсула фон дер Ляєн передала ключі Генеральному прокурору та Міністру внутрішніх справ. Разом вони оглянули позашляховики. 20 з них призначені для потреб прокурорів і вже найближчим часом поїдуть в регіони, які найбільше потерпають від обстрілів ворога.

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Скриншот допису Офісу Генерального прокурора в Telegram

Нагадаємо, сьогодні багато політичних лідерів приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки у другу річницю великої війни. В Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших. 

Також Президент України Володимир Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.

військова допомога
авто
Андрій Костін
Ігор Клименко
війна в Україні
фронт

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