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Урсула фон дер Ляйен передала украинским правоохранителям авто

24 февраля 2024 15:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Урсула фон дер Ляйен передала украинским правоохранителям авто
Игорь Клименко, Андрей Костин и Урсула фон дер Ляйен. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским правоохранителям 50 новых автомобилей для работы в прифронтовых регионах. Она приехала с визитом в Киев в день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в своем Telegram.

Помощь Украине от Урсулы фон дер Ляйен

Во время визита в Киев 24 февраля Урсула фон дер Ляйен передала 50 новых автомобилей для нужд прокуроров и полицейских в прифронтовых регионах.

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Автомобили для правоохранителей Украины. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Урсула фон дер Ляйен и Андрей Костин. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Игорь Клименко, Андрей Костин и Урсула фон дер Ляйен. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Генеральный прокурор Андрей Костин назвал символическим визит президента Еврокомиссии в Украину именно в день второй годовщины полномасштабного вторжения России.

"Искренне благодарен Президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен за этот мощный жест солидарности с Украиной. Переданные автомобили будут очень полезны в работе украинских полицейских и прокуроров, которые смело собирают доказательства военных преступлений РФ, часто рискуя собственной жизнью и здоровьем", — сказал он.

Урсула фон дер Ляйен передала ключи Генеральному прокурору и Министру внутренних дел. Вместе они осмотрели внедорожники. 20 из них предназначены для нужд прокуроров и уже в ближайшее время поедут в регионы, наиболее страдают от обстрелов врага.

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Скриншот сообщения Офиса Генерального прокурора в Telegram

Напомним, сегодня многие политические лидеры приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки во вторую годовщину войны. В Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.

Также Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.

военная помощь
авто
Андрей Костин
Игорь Клименко
война в Украине
фронт

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