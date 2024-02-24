Урсула фон дер Ляйен передала украинским правоохранителям авто
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским правоохранителям 50 новых автомобилей для работы в прифронтовых регионах. Она приехала с визитом в Киев в день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в своем Telegram.
Помощь Украине от Урсулы фон дер Ляйен
Во время визита в Киев 24 февраля Урсула фон дер Ляйен передала 50 новых автомобилей для нужд прокуроров и полицейских в прифронтовых регионах.
Генеральный прокурор Андрей Костин назвал символическим визит президента Еврокомиссии в Украину именно в день второй годовщины полномасштабного вторжения России.
"Искренне благодарен Президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен за этот мощный жест солидарности с Украиной. Переданные автомобили будут очень полезны в работе украинских полицейских и прокуроров, которые смело собирают доказательства военных преступлений РФ, часто рискуя собственной жизнью и здоровьем", — сказал он.
Урсула фон дер Ляйен передала ключи Генеральному прокурору и Министру внутренних дел. Вместе они осмотрели внедорожники. 20 из них предназначены для нужд прокуроров и уже в ближайшее время поедут в регионы, наиболее страдают от обстрелов врага.
Напомним, сегодня многие политические лидеры приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки во вторую годовщину войны. В Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.
Также Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.
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