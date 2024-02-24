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Борис Джонсон приїхав до Києва

24 лютого 2024 10:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Борис Джонсон приїхав до Києва
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: twitter.com/BorisJohnson
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України в суботу, 24 лютого. За його словами, він не сумнівається в тому, що українці переможуть у війні з РФ.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

Звернення Джонсона з нагоди другої річниці великої війни

Політик наголосив, що українці переможуть російського диктатора Володимира Путіна, якщо партнери й надалі допомагатимуть їм в цьому. 

"У цю похмуру другу річницю путінського вторгнення я маю честь бути тут, в Україні. Зважаючи на їхню незламну мужність, я не сумніваюся, що українці переможуть і виженуть путінські війська — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", — наголосив Джонсон. 

візит Джонсона до Києва
Скриншот допису з X Бориса Джонсона

Візит інших політиків до Києва 24 лютого

Сьогодні до Києва прибула також президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона запевнила, що Європа буде підтримувати Україну, поки вона не стане "остаточно вільною".

Крім того, українську столицю відвідали премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Вони приїхали до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни в Україні. 

Володимир Зеленський
володимир путін
Борис Джонсон
Велика Британія
2 роки війни

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