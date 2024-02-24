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Борис Джонсон приехал в Киев

24 февраля 2024 10:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Борис Джонсон приехал в Киев
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: twitter.com/BorisJohnson
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину в субботу, 24 февраля. По его словам, он не сомневается в том, что украинцы победят в войне с РФ.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Обращение Джонсона по случаю второй годовщины великой войны

Политик подчеркнул, что украинцы победят российского диктатора Владимира Путина, если партнеры и дальше будут помогать им в этом.

"В эту мрачную вторую годовщину путинского вторжения я имею честь быть здесь, в Украине. Учитывая их несгибаемое мужество, я не сомневаюсь, что украинцы победят и выгонят путинские войска — при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, которой они нуждаются", — подчеркнул Джонсон.

визит Джонсона в Киев
Скриншот сообщения из X Бориса Джонсона

Визит других политиков в Киев 24 февраля

Сегодня в Киев прибыла также президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заверила, что Европа будет поддерживать Украину, пока она не станет "окончательно свободной".

Кроме того, украинскую столицу посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Они приехали в Киев по случаю второй годовщины полномасштабной войны в Украине.

Владимир Зеленский
владимир путин
Борис Джонсон
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