Уряд Угорщини не прийняв делегацію сенаторів США в Будапешті

Сенатори США. Фото ілюстративне: AP

Двопартійна делегація сенаторів Сполучених Штатів здійснила офіційний візит до Будапешту. Вона закликала уряд Угорщини негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, проте урядовці відмовилися зустрічатися із сенаторами.

Про це повідомляє AP.

Уряд Угорщини проігнорував делегацію США

Сенаторка Джин Шахін сказала, що розчаровує те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "сподівається і оптимістично налаштована", що приєднання Швеції до НАТО буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого.

Сенатор Кріс Мерфі сказав, що відмова уряду Віктора Орбана зустрітися з делегацією є "дивною і викликає занепокоєння". При цьому він зазначив, що відповідальність за проведення голосування лежить на угорському лідері.

"Ми досить мудрі в політиці, щоб розуміти, що якщо прем'єр-міністр Орбан хоче, щоб це сталося, то парламент може рухатися вперед", – висловив думку Мерфі.

Раніше ми повідомляли, Орбан запевнив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у підтримці членства Швеції в Альянсі. Він закликав парламент закінчити ратифікацію "за першої можливості".

Парламент Туреччини схвалив членство Швеції в Північноатлантичному Альянсі 23 січня. Вперше цю заявку Швеція подала ще на початку 2022 року.