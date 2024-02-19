Правительство Венгрии не приняло делегацию сенаторов США в Будапеште

Сенаторы США. Фото иллюстративный: AP

Двухпартийная делегация сенаторов Соединенных Штатов совершила официальный визит в Будапешт. Она призвала правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако чиновники отказались встречаться с сенаторами.

Об этом сообщает AP.

Правительство Венгрии проигнорировало делегацию США

Сенатор Джин Шахин сказала, что разочаровывает то, что ни один член венгерского правительства не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "надеется и оптимистично настроена", что присоединение Швеции к НАТО будет подано на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся 26 февраля.

Сенатор Крис Мерфи сказал, что отказ правительства Виктора Орбана встретиться с делегацией является "странным и вызывающим беспокойство". При этом он отметил, что ответственность за проведение голосования лежит на венгерском лидере.

"Мы достаточно мудры в политике, чтобы понимать, что если премьер-министр Орбан хочет, чтобы это произошло, то парламент может двигаться вперед", — выразил мнение Мерфи.

Ранее мы сообщали, что Орбан заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в поддержке членства Швеции в Альянсе. Он призвал парламент закончить ратификацию "при первой возможности".

Парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.