Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Правительство Венгрии не приняло делегацию сенаторов США в Будапеште arrow

Правительство Венгрии не приняло делегацию сенаторов США в Будапеште

19 февраля 2024 09:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство Венгрии не приняло делегацию сенаторов США в Будапеште
Сенаторы США. Фото иллюстративный: AP
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Двухпартийная делегация сенаторов Соединенных Штатов совершила официальный визит в Будапешт. Она призвала правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, однако чиновники отказались встречаться с сенаторами.

Об этом сообщает AP.

Правительство Венгрии проигнорировало делегацию США

Сенатор Джин Шахин сказала, что разочаровывает то, что ни один член венгерского правительства не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "надеется и оптимистично настроена", что присоединение Швеции к НАТО будет подано на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся 26 февраля.

Сенатор Крис Мерфи сказал, что отказ правительства Виктора Орбана встретиться с делегацией является "странным и вызывающим беспокойство". При этом он отметил, что ответственность за проведение голосования лежит на венгерском лидере.

"Мы достаточно мудры в политике, чтобы понимать, что если премьер-министр Орбан хочет, чтобы это произошло, то парламент может двигаться вперед", — выразил мнение Мерфи.

Ранее мы сообщали, что Орбан заверил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в поддержке членства Швеции в Альянсе. Он призвал парламент закончить ратификацию "при первой возможности".

Парламент Турции одобрил членство Швеции в Североатлантическом Альянсе 23 января. Впервые заявку Швеция подала еще в начале 2022 года.

США
НАТО
Венгрия
Швеция
мир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме