Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак. Фото: origo.hu

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в субботу, 10 февраля. Политик заявила о решении уйти с поста после того, как вызвала огромный общественный резонанс своим решением о помиловании осужденного по делу о педофилах. Лидер страны извинилась перед народом Венгрии и признала свою ошибку.

Об этом сообщает венгерское издание "Index".

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Президент в своем видеообращении к гражданам Венгрии заявила, что уходит в отставку и добавила, что заняла этот пост из-за большой любви к своей стране. При этом Новак вспомнила свое решение о помиловании педофила и сочла его неправильным.

"Я ошиблась, потому что решения о помиловании и отсутствии обоснований были поводом для того, чтобы вызвать сомнения относительно нулевой толерантности к педофилии, а здесь сомнений нет и быть не может. Я бы никогда не простила человеку, который, по моему мнению, физически или психически жестоко обращался с детьми. Так было тогда, так есть и сегодня", — отметила Новак.

Также политик добавила, что обязанность лидера страны показать единство нации. Новак указала, что ребенок является важнейшим сокровищем, она верит, что нация в этом едина, несмотря на все разногласия во взглядах. По ее словам, защита детей является общей обязанностью.

"Я прошу прощения у тех, кого я оскорбила, и у всех жертв, которые могли почувствовать, что я не за них заступаюсь. Я была, есть и всегда буду стоять на защите детей и семей. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как глава государства, я подаю в отставку с поста президента республики", — заявила лидер Венгрии.

Глава государства акцентировала внимание на том, что "политика — это жестокий мир". Она убеждена, что женщины должны быть в политике и руководить странами. Каталин Новак подытожила свою речь благословением венгров и завершила выступление с закрытыми глазами.

Напомним, представители ЕС заявили на саммите в Брюсселе, что лишат права голоса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Причиной тому стало блокирование Будапештом предоставления финансовой помощи Украине и угроза раскола Евросоюза.

Также мы писали о том, что Венгрия предоставила Украине на рассмотрение 11 пунктов, касающихся изменения прав нацменьшинств в Закарпатье. Украинская сторона заявила, что решение по нацменьшинствам, которое годами вызывало напряжение между странами, уже решено.