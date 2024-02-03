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Країни ЄС пригрозили Орбану позбавленням голосу на саміті ЄС, — ЗМІ

3 лютого 2024 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Країни ЄС пригрозили Орбану позбавленням голосу на саміті ЄС, — ЗМІ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представники країн Європейського Союзу заявили на саміті в  Брюсселі, що позбавлять права голосу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Це пов'язано не лише з блокуванням Будапештом фінансової допомоги Україні, а й із загрозою розколу ЄС.

Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera

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За даними видання, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні посприяла в переговорах з Орбаном. Крім того, угорський лідер поступився завдяки спільним зусиллям та погрозам покарання.

Європейські лідери пригрозили, що позбавлять Угорщину голосу згідно зі статтею 7 Статуту ЄС. Це означало б, що Орбан не зміг би брати участь в ухваленні рішень.

Що передувало

Нагадаємо, що лідери країн Європейського Союзу погодили надання фінансової допомоги Україні під час саміту 1 лютого. Тоді ж влаштували зустріч з Віктором Орбаном, щоб переконати його, аби не блокував допомогу Україні. Під час голосування угорський лідер віддав свій голос за відповідне рішення.

Також ми повідомляли, що європейські країни пішли на поступки Угорщині для розблокування фінансової допомоги Україні. На вимогу Будапешта угода буде обговорюватися щороку, а через два роки може відбутися повний перегляд угоди, якщо виникне така потреба. Однак Орбан не домігся розмороження фондів ЄС для Угорщини через її проблеми з корупцією.

Додамо, що за словами Орбана, він переміг на саміті Європейського Союзу. За його словами, він домовився про механізм контролю, який "гарантує розумне використання коштів" для України. 

Європейський союз
фінансова допомога
Угорщина
Україна
саміт
Віктор Орбан
війна в Україні

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