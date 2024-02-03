Страны ЕС пригрозили Орбану лишением голоса на саммите ЕС, — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Представители стран Европейского Союза заявили на саммите в Брюсселе, что лишат права голоса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это связано не только с блокировкой Будапештом финансовой помощи Украине, но и угрозой раскола ЕС.

Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

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По данным издания, премьер Италии Джорджия Мэлони посодействовала в переговорах с Орбаном. Кроме того, венгерский лидер уступил благодаря общим усилиям и угрозам наказания.

Европейские лидеры пригрозили, что лишат Венгрии голоса согласно статье 7 Устава ЕС. Это означало бы, что Орбан не мог бы участвовать в принятии решений.

Что предшествовало

Напомним, что лидеры стран Европейского Союза согласовали предоставление финансовой помощи Украине во время саммита 1 февраля. Тогда же устроили встречу с Виктором Орбаном, чтобы убедить его в том, чтобы не блокировал помощь Украине. Во время голосования венгерский лидер отдал свой голос за соответствующее решение.

Также мы сообщали, что европейские страны пошли на уступки Венгрии для разблокирования финансовой помощи Украине. По требованию Будапешта соглашение будет обсуждаться ежегодно, а через два года может произойти полный пересмотр сделки в случае необходимости. Однако Орбан не добился размораживания фондов ЕС для Венгрии из-за ее проблем с коррупцией.

Добавим, что по словам Орбана, он победил на саммите Европейского Союза. По его словам, он договорился о механизме контроля, "гарантирующем разумное использование средств" для Украины.