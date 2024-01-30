Нардеп розповіла, чи вдалося вирішити питання нацменшин між Україною та Угорщиною

Петер Сіярто та Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Угорщина надала Україні на розгляд 11 пунктів, що стосуються зміни прав нацменшин на Закарпатті. Попри те, що спеціальна комісія розглядатиме їх впродовж 10 днів, українська сторона стверджує, що це питання вже вирішене.

Про це заявила народна депутатка Юлія Гришина у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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"Ми зараз можемо стверджувати про те, що питання національних меншин, яке роками викликало напруження між нашими країнами, воно вирішене. Всі ці питання врегульовані на законодавчому рівні", — сказала депутатка.

За словами Гришиної, під час зустрічі Петера Сіярто з Дмитром Кулебою та Андрієм Єрмаком на Закарпатті угорська сторона надала Україні на розгляд 11 пунктів щодо прав нацменшин. Спеціальна комісія розглядатиме їх 10 днів.

Серед головних вимог — надати можливість для реалізації культурної ідентичності. Це чутливе питання, яке викликає непорозуміння на рівні місцевих органів влади.

"Ми вже повернули представникам нацменшин можливість навчатися мовою, яку вони обирають, але при цьому на рівні закону визначено чіткий перелік предметів, що обов'язково вивчаються українською", — додала Гришина.

Нагадаємо, мністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув на Закарпаття вдень 29 січня. Там у нього була запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.