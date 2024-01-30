Нардеп рассказала, удалось ли решить вопрос нацменьшинств между Украиной и Венгрией

Петер Сиярто и Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Венгрия предоставила Украине на рассмотрение 11 пунктов, касающихся изменения прав нацменьшинств на Закарпатье. Несмотря на то, что специальная комиссия будет рассматривать их в течение 10 дней, украинская сторона утверждает, что этот вопрос уже решен.

Об этом заявила народный депутат Юлия Гришина в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Вопрос венгерских нацменьшинств на Закарпатье

"Мы сейчас можем утверждать о том, что вопрос национальных меньшинств, который годами вызвал напряжение между нашими странами, он решен. Все эти вопросы урегулированы на законодательном уровне", — сказала депутат.

По словам Гришиной, во время встречи Петера Сиярто с Дмитрием Кулебой и Андреем Ермаком на Закарпатье венгерская сторона предоставила Украине на рассмотрение 11 пунктов по правам нацменьшинств. Специальная комиссия будет рассматривать их 10 дней.

Среди главных требований — предоставить возможность для реализации культурной идентичности. Это чувствительный вопрос, который вызывает недоразумение на уровне местных органов власти.

"Мы уже вернули представителям нацменьшинств возможность учиться языку, который они выбирают, но при этом на уровне закона определен четкий перечень предметов, которые обязательно изучаются на украинском", — добавила Гришина.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там у него была запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.