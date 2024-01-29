Глава Закарпатської ОВА запевнив, що Україна поважатиме права усіх нацменшин

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. Фото: Трибуна

Україна поважатиме права усіх національних меншин, які перебувають на її території. Неприпустимо розхитувати ситуацію на етнічній, релігійній або іншій основі.

Про це заявив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Читайте також:

Україна захищає права нацменшин

"Наші закарпатські угорці почуті з перших днів мого перебування на посаді. Я серцем і душею відчуваю кожну нашу громаду, незалежно, угорська, словацька чи українська", — запевнив очільник ОВА.

Він також нагадав, що завдячуючи Збройним силам України, Закарпаття живе без комендантської години. Це сприяє зміцненню економіки регіону за зв'язкам між громадами.

"Не може бути жодних питань розхитування ситуації на етнічній, релігійній або іншій основі. Звісно, кожен громадянин хоче пам'ятати своє коріння і кожен бореться за свої права. Ми будемо поважати ці права. Головне на цьому не спекулювати. Закон, який був прийнятий торік, вже вирішив багато питань", — зазначив Микита.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів зустріч із головою Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Угорщиною та Україною. Сійярто похвалив Микиту за новий підхід до культури примирення.

Нагадуємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з очільником МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто відвідали могили загиблих воїнів ЗСУ угорського походження. Сталося це сьогодні зранку, 29 січня.