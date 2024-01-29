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Глава Закарпатской ОВА заверил, что Украина будет уважать права всех нацменьшинств

29 января 2024 21:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава Закарпатской ОВА заверил, что Украина будет уважать права всех нацменьшинств
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Фото: Трибуна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина будет уважать права всех национальных меньшинств, находящихся на ее территории. Недопустимо расшатывать ситуацию на этнической, религиозной или иной основе.

Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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"Наши закарпатские венгры услышаны с первых дней моего пребывания в должности. Я сердцем и душой чувствую каждую нашу общину, независимо, венгерскую, словацкую или украинскую", — заверил глава ОВА.

Он также напомнил, что благодаря Вооруженным силам Украины, Закарпатье живет без комендантского часа. Это способствует укреплению экономики региона по связям между общинами.

"Не может быть никаких вопросов расшатывания ситуации на этнической, религиозной или иной основе. Конечно, каждый гражданин хочет помнить свои корни и каждый борется за свои права. Мы будем уважать эти права. Главное на этом не спекулировать. Закон, который был принят" в прошлом году уже решил много вопросов", — отметил Микита.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой Закарпатской областной военной администрации Виктором Микитой на контрольно-пропускном пункте на границе между Венгрией и Украиной. Сийярто похвалил Никиту за новый подход к культуре примирения.

Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с главой МИД и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто посетили могилы погибших воинов ВСУ венгерского происхождения. Случилось это сегодня утром, 29 января.

Венгрия
Украина
Закарпатье
нацменьшинства
права

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