Глава МЗС Угорщини похвалив голову Закарпатської ОВА — що сказав Сійярто

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита та голова МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів зустріч із головою Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Угорщиною та Україною. Сійярто похвалив Микиту за новий підхід до культури примирення.

Про це Сійярто повідомив у Facebook.

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Угорський дипломат зазначив, що Микита вніс новий підхід до Закарпаття, спрямований на культуру примирення та мирне співіснування українців та угорців.

"Ми хочемо покращити співпрацю України та Угорщини, тому добре, що голова Закарпатської ОВА вже приєднався до делегації на кордоні Захони", — сказав міністр.

Після зустрічі з Микитою міністр вирушив до Ужгорода, де зустрівся з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

Угорсько-український кордон. Фото:

facebook.com/szijjarto.peter.official

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Закарпаття вдень 29 січня. Там уже розпочалася зустріч із українськими представниками — главою МЗС Дмитром Кулебою та головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.



Крім того, Сійярто метою свого візиту до Ужгорода назвав "повернення угорською громадою своїх колишніх прав на Прикарпаття".