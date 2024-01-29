Глава МИД Венгрии похвалил главу Закарпатской ОВА — что сказал Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой Закарпатской областной военной администрации Виктором Микитой на контрольно-пропускном пункте на границе между Венгрией и Украиной. Сийярто похвалил Микиту за совершенно новый подход к культуре примирения.
Об этом Сийярто сообщил в Facebook.
Сийярто похвалил Виктора Микиту — что он сказал
Венгерский дипломат отметил, что Микита внес новый подход в Закарпатье, направленный на культуру примирения и мирное сосуществование украинцев и венгров.
"Мы хотим улучшить сотрудничество Украины и Венгрии, поэтому хорошо, что глава Закарпатской ОВА уже присоединился к делегации на границе Захоны", — сказал министр.
После встречи с Микитой, министр отправился в Ужгород, где встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.
Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
Кроме того, Сийярто целью своего визита в Ужгород назвал "возвращение венгерской общиной своих прежних прав в Прикарпатье".
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