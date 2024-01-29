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Глава МИД Венгрии похвалил главу Закарпатской ОВА — что сказал Сийярто

29 января 2024 15:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава МИД Венгрии похвалил главу Закарпатской ОВА — что сказал Сийярто
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой Закарпатской областной военной администрации Виктором Микитой на контрольно-пропускном пункте на границе между Венгрией и Украиной. Сийярто похвалил Микиту за совершенно новый подход к культуре примирения.

Об этом Сийярто сообщил в Facebook.

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Венгерский дипломат отметил, что Микита внес новый подход в Закарпатье, направленный на культуру примирения и мирное сосуществование украинцев и венгров.

"Мы хотим улучшить сотрудничество Украины и Венгрии, поэтому хорошо, что глава Закарпатской ОВА уже присоединился к делегации на границе Захоны", — сказал министр.

После встречи с Микитой, министр отправился в Ужгород, где встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

граница
Венгерско-украинская граница. Фото: 
facebook.com/szijjarto.peter.official

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Закарпатье днем 29 января. Там уже началась встреча с украинскими представителями — главой МИД Дмитрием Кулебой и главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Кроме того, Сийярто целью своего визита в Ужгород назвал "возвращение венгерской общиной своих прежних прав в Прикарпатье".

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украинцы
Венгрия
Закарпатье
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мир
Петер Сиярто

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