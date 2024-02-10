Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку

Президентка Угорщини Каталін Новак. Фото: origo.hu

Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку у суботу, 10 лютого. Політик заявила про рішення піти з посади після того, як викликала величезний суспільний резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі про педофілів. Лідерка країни перепросила в народу Угорщини та визнала свою помилку.

Про це повідомляє угорське видання Index.

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Президентка у своєму відеозверненні до громадян Угорщини заявила, що йде у відставку і додала, що обійняла цю посаду через велику любов до своєї країни. При цьому Новак згадала своє рішення про помилування педофіла та визнала його неправильним.

"Я помилилася, тому що рішення про помилування і відсутність обґрунтувань були приводом для того, щоб викликати сумніви щодо нульової толерантності до педофілії, а тут сумнівів немає і бути не може. Я б ніколи не пробачила людині, яка, на мою думку, фізично чи психічно жорстоко поводилася з дітьми. Так було тоді, так є і сьогодні", — зауважила Новак.

Також політик додала, що обов'язок лідера країни показати єдність нації. Новак вказала, що дитина є найважливішим скарбом, вона вірить, що нація в цьому єдина, попри всі розбіжності в поглядах. За її словами, захист дітей є спільним обов’язком.

"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся. Я була, є і завжди буду стояти на захисті дітей і сімей. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з поста президента республіки", — заявила лідерка Угорщини.

Глава держави акцентувала на тому, що "політика — це жорстокий світ". Вона переконана, що жінки мають бути в політиці та керувати країнами. Каталін Новак підсумувала свою промову благословінням угорців та завершила виступ із закритими очима.

Нагадаємо, представники ЄС заявили на саміті в Брюсселі, що позбавлять права голосу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Причиною цьому стало блокування Будапештом надання фінансової допомоги Україні та загроза розколу Євросоюзу.

Також ми писали про те, що Угорщина надала Україні на розгляд 11 пунктів, що стосуються зміни прав нацменшин на Закарпатті. Українська сторона заявила, що рішення щодо нацменшин, яке роками викликало напруження між країнами, вже вирішене.