У Німеччині розробили план на випадок війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Німецький уряд розробив план на випадок війни. Він передбачає заходи з можливої евакуації населення, службу для призовників та інше.

Про це повідомляє Bild у четвер, 6 червня.

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План Німеччини на випадок війни

Уряд країни представив новий військовий план "Рамкова директива щодо загальної оборони". У документі є заходи, які мають бути вжиті під час конфлікту.

Згідно з планом, в разі війни вводиться обов'язкова служба для призовників, що означає можливість призову громадян у армію в будь-який час.

Також передбачено перекидання військ НАТО через усю країну на східний фланг, де також знаходитимуться сили Бундесверу.

У разі потреби влада може зобов'язати компанії виробляти товари тільки для потреб оборони.

"Влада може віддати наказ про термінову евакуацію з деяких районів країни. При цьому заборонено розділяти сім'ї", — йдеться у матеріалі.

Підвальні приміщення, підземні автостоянки і станції метро передбачається використовувати як тимчасові бункери для населення у випадку необхідності.

Видання зазначає, що в разі війни Німеччині загрожує криза поставок, наприклад, овочів та фруктів. Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд буде зберігати пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Також передбачений надзвичайний резерв, що включає рис або бобові для забезпечення населення, особливо в міських центрах, одним гарячим обідом на день.

До того ж поки Німеччина захищається, Бундестаг не повинен розпускатися, а лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу.

Служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах, наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче посилити оперативну готовність своєї країни з огляду на загрози з боку Росії. Він заявив, що Берлін повинен бути готовим до війни з Москвою до 2029 року.

Також Німеччина зіштовхнулася із серйозними проблемами, пов'язаними з відсутністю чинного військового обліку громадян, які перебувають у резерві Бундесверу. Внаслідок цього країна не має необхідної кількості солдатів у разі початку бойових дій.