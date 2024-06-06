В Германии разработали план на случай войны

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Немецкое правительство разработало план на случай войны. Он предусматривает меры по возможной эвакуации населения, службу для призывников и прочее.

Об этом сообщает Bild в четверг, 6 июня.

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План Германии на случай войны

Правительство страны представило новый военный план "Рамковая директива по всеобщей обороне". В документе есть меры, которые должны быть приняты в ходе конфликта.

Согласно плану в случае войны вводится обязательная служба для призывников, что означает возможность призыва граждан в армию в любое время.

Также предусмотрена переброска войск НАТО через всю страну на восточный фланг, где будут находиться силы Бундесвера.

В случае необходимости власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны.

"Власть может отдать приказ о срочной эвакуации из некоторых районов страны. При этом запрещено разделять семьи", — говорится в материале.

Подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро предполагается использовать как временные бункеры для населения в случае необходимости.

Издание отмечает, что в случае войны Германии грозит кризис поставок, например, овощей и фруктов. Министерство продовольствия может нормировать распределение пищи. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Также предусмотрен чрезвычайный резерв, включающий рис или бобовые для обеспечения населения, особенно в городских центрах, одним горячим обедом в день.

К тому же пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться, а больницы должны быть готовы к внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени.

Служба занятости может обязать граждан в возрасте 18 лет и старше работать на определенных работах, например в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус хочет усилить оперативную готовность своей страны, учитывая угрозы со стороны России. Он заявил, что Берлин должен быть готов к войне с Москвой до 2029 года.

Также Германия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с отсутствием действующего военного учета граждан, состоящих в резерве Бундесвера. В результате страна не имеет необходимого количества солдат в случае начала боевых действий.